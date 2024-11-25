НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2024, 20:41
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«Простила»: рэпер Natan вернулся к жене

Алена Жигалова заявила, что Natan давно вернулся в семью и жена его простила.
«Простила»: рэпер Natan вернулся к жене

© Kashaev Pavel/East News

Журналистка Алена Жигалова заявила, что рэпер Natan давно вернулся в семью и жена его простила. Сам исполнитель говорил, что попробует вернуть семью.

«Он вернулся уже, он врет все. Он вернулся очень давно и живет с женой. Жена его простила», - рассказала Жигалова и добавила, что «все знает». Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению видеоблогера, прощать рэпера не стоило. Жигалова говорит, что не пустила бы мужчину на порог после всего того, что он «вытворял».

Журналисты тем временем интересовались, что делает певец для возвращения семьи. Он признался: «кое-что останется личным». Natan рассчитывает, что жена оценит его шаги.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявляла, что ей предлагали «невменяемый гонорар» за участие в шоу с рэпером Natan. Комментируя связь певца с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на проекте «Звезды в джунглях» танцовщица заявила, что на телевидении «всем нужны скандалы и интриги».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Natan
семья
жена
измена