«Простила»: рэпер Natan вернулся к жене

Журналистка Алена Жигалова заявила, что рэпер Natan давно вернулся в семью и жена его простила. Сам исполнитель говорил, что попробует вернуть семью.

«Он вернулся уже, он врет все. Он вернулся очень давно и живет с женой. Жена его простила», - рассказала Жигалова и добавила, что «все знает». Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению видеоблогера, прощать рэпера не стоило. Жигалова говорит, что не пустила бы мужчину на порог после всего того, что он «вытворял».

Журналисты тем временем интересовались, что делает певец для возвращения семьи. Он признался: «кое-что останется личным». Natan рассчитывает, что жена оценит его шаги.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявляла, что ей предлагали «невменяемый гонорар» за участие в шоу с рэпером Natan. Комментируя связь певца с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на проекте «Звезды в джунглях» танцовщица заявила, что на телевидении «всем нужны скандалы и интриги».