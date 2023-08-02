Простила Козловского: бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева вернулась в Россию

Бывшая возлюбленная актера Данилы Козловского, модель Ольга Зуева вернулась в Россию. Девушка показала в соцсетях, как проводит время со своими подругами, среди которых была актриса Равшана Куркова. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Напомним, что Ольга с 2019 года живет в Америке. Она переехала туда из-за работы и осталась, пока была беременна от популярного актера. Но после появления дочери Оды Валентины пара рассталась. Девушка старалась не рассказывать о личном, а вот Козловский намекнул, что виноват в разрыве был он. По его словам, он «подло поступил» с Зуевой, но больше ничего говорить не стал.

После громкого интервью появились слухи, что мужчина променял мать своего ребенка на другую женщину. А осенью 2020 года в СМИ писали, что он закрутил роман с Оксаной Акиньшиной. Их постоянно видели вместе, не только на съемках, но и на отдыхе. Экс-возлюбленная оставалась за границей.

Из-за расстояния Данила редко видится с малышкой. Возможно, Зуева приехала, чтобы устроить им свидание. Некоторые не исключают, что девушка пытается возобновить отношения. Но пока она проводит время лишь со своими подругами.

Ранее мы писали о том, что актер Данила Козловский потребовал через суд рубль моральной компенсации с Виталия Бородина. В апреле 2023 года Бородин написал обращение в прокуратуру на звезду «Экипажа». Тогда он попросил проверить артиста на дискредитацию армии. Узнав об этом, Козловский подал на Виталия в суд, который принял его иск.