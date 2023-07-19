Baza: актер Данила Козловский потребовал через суд рубль моральной компенсации с Бородина

Актер Данила Козловский потребовал через суд рубль моральной компенсации с Виталия Бородина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В апреле 2023 года Бородин написал обращение в прокуратуру на звезду «Экипажа». Тогда он попросил проверить артиста на дискредитацию армии. Узнав об этом, Козловский подал на Виталия в суд, который принял его иск. Данила требует взыскать с Виталия моральную компенсацию в размере одного рубля и признать распространенные им сведения порочащими честь. Также знаменитость настаивает на публикации поста с опровержением.

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