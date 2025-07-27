«Прости за все ошибки»: Оксана Самойлова трогательно обратилась к старшей дочери-подростку

Старшей дочери Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) и Оксаны Самойловой Ариеле исполнилось 14 лет. Модель опубликовала в честь праздника трогательное поздравление на своей страничке в соцсетях.

37-летняя Самойлова опубликовала совместное селфи с Ариелой и обратилась к ней в трогательном поздравлении.

«С днём рождения, моя любовь, мой первенец. Прости за все ошибки, которые я допускаю в воспитании. С тобой я всегда мама в первый раз, с тобой я учусь и взрослею», — обратилась к дочери Оксана.

Блогер пояснила, что принимает дочь со всеми особенностями. Самойлова пожелала Ариеле быть счастливой и проявляться так, как захочет ее душа.

Рэпер также опубликовал селфи с дочкой. Исполнитель хита «Худи» признался, что его жизнь обрела смысл после рождения наследницы. Музыкант пожелал Ариеле всегда оставаться счастливой и отметил. «Я тебя очень люблю!», — написал он.

К поздравлениям присоединились и блогеры. Они отметили, что Ариела растет очень красивой.

Оксана неоднократно рассказывала про переходный возраст дочери. Девочка ранее заявляла, что не хочет больше фотографироваться с родными и появляться в социальных сетях.

Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Помимо Ариелы, пара воспитывает трех детей — 10-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

Ранее Оксана Самойлова высказалась о наглом поведении певицы Анны Хилькевич в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок».