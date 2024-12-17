«Прости нас, взрослые иногда ошибаются»: беременная Лиза Моряк обратилась к будущей дочери

Накануне актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян устроили гендер-пати и сообщили, что ждут вторую дочь. Звезда фильма «Онегин» вышла на связь в личном блоге и обратилась к будущему ребенку, попросив у него прощения.

По словам актрисы, они с мужем, их старшая дочь Элизабет и «человек четыреста родственников» с нетерпением ждут рождения малышки. 29-летняя Лиза Моряк назвала будущую дочь «сладкой девочкой» и извинилась перед ней за то, что они думали, что ждут сына. Артистка заявила, что они с Сариком Андреасяном сделают для ребенка «абсолютно все».

«Ты нас прости заранее, что мы думали, что будет мальчик. Взрослые иногда ошибаются. Знай, что здесь тебя ждут любящие родители, которые сделают для тебя абсолютно все! Так что ничего не бойся — мы с тобой! Твои мама и папа!» — высказалась Лиза Моряк, опубликовав кадры с гендерной вечеринки.

Напомним, пара состоит в браке с 2022 года. В феврале 2023 года у Лизы Моряк и Сарика Андреасяна родилась дочь Элизабет. 18 ноября звезда «Онегина» поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что они с супругом ждут второго ребенка. Накануне актриса и режиссер организовали гендер-пати в одном из кинотеатров Москвы. Артистка была шокирована, узнав, что они с мужем ждут вторую дочь. По словам знаменитости, ее «подвела интуиция», поскольку она думала, что родится сын.

Ранее сообщалось о том, что Лиза Моряк пожаловалась на травлю после объявления о второй беременности.