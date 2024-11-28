«Простенький, Слава такого не заслужил»: после установки памятника на могиле Зайцева разгорелся большой скандал

Установка памятника на могиле модельера Вячеслава Зайцева закончилась большим скандалом. Поклонники кутюрье и звездные друзья считают, что он не заслужил такого скромного надгробия.

Подробности приводит mk.ru.

Зайцева не стало полтора года назад – его похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье. На днях на месте захоронения появился памятник.

Он представляет собой постамент с именем и фамилией Зайцева, годами жизни. Сверху сделан крест из камня. Фото модельера на памятнике нет. Рядом установлен точно такой же памятник сыну кутюрье – Егору.

Фото попало в Сеть и вызвало скандал. Поклонники Зайцева писали: «Слава такого не заслужил: он был человеком мирового уровня», «Разве он достоин такого скромного монумента?»

Друг и партнер модельера Вадим Хусаинов оценил, что памятники Зайцеву и его сыну оформлены в одном стиле, но раскритиковал монумент за простоту.

«Конечно, Вячеслав Михайлович достоин другого, более масштабного монумента. Я согласен с почитателями его таланта, что нынешний вариант – простенький», - сообщил он.

По словам Хусаинова, первоначально планировалось установить на могиле бюст Зайцева. Проектом занимался сын модельера, но потом его изменили.

При этом могилы Зайцева и его сына находятся в идеальном состоянии. За ними ухаживает помощник кутюрье.

Ранее сообщалось, что перед смертью модельер не мог сделать глоток воды из-за боли.