Проснутся, когда к Москве подойдут ВСУ: Макаревич* сравнил россиян с фашистами

После начала спецоперации на Украине лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из страны и обосновался в Израиле. Музыкант выступает сейчас за границей — на своих концертах он нелестно отзывается о российских властях и бывших соотечественниках. Очередное негативное высказывание прозвучало от артиста в новом интервью.

71-летний певец сравнил Россию с фашистской Германией и отметил, что россияне «проснутся», когда к Москве подойдут ВСУ.

«В 1945 году, когда советская армия уже подходила к Берлину, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись, ничего», — рассказал рок-музыкант в интервью YouTube-каналу «Эклеры Галициной».

В декабре 2019 года Макаревич* женился в четвертый раз. Его супругой стала израильская журналистка Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 31 год. В 2022 году у пары родился сын Эйтан.

Ранее лидер «Машины времени» признался, что скучает по «отдельным кускам природы» в России, которых нет в Израиле: грибному лесу, рыбалке на большой реке. При этом, по Москве музыкант не скучает и не хочет возвращаться, так как увиденное его якобы разочарует.

*(признан иноагентом на территории РФ)