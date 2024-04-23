«Очень люблю детишек»: скрывающий личную жизнь Шура раскрыл свои любовные связи

Певец Шура рассказал, почему за годы так и не смог построить семью и стать женатым мужчиной. По его словам, он далеко не подарок в быту. Поэтому все его возлюбленные были временные.

Личная жизнь эпатажного артиста является настоящей загадкой. Он не раскрывает ни прессе, ни поклонникам дам своего сердца. Однако в недавнем интервью вокалист решил немного приоткрыть завесу тайны. Он признался, что на самом деле, хоть он и не делился этим, но за годы он несколько раз влюблялся. Правда, далеко эти отношения не заходили.

«Все эти годы я влюблялся, мечтал, но семьи не получилось. Уж не знаю, к счастью это или к сожалению, но поверьте, я не подарок в быту. Моя семья — это мой коллектив, который со мной много лет», - признался Шура в беседе с StarHit.

Сейчас певец счастлив в роли крестного отца. Он поделился, что любит свою племянницу, да и в принципе в детях не чает души. Вот только о появлении своих он разговаривать отказался. Лишь заявил, что подобные темы могут вызвать у него слезы.

«Я крестный папа и очень горжусь этим. Я очень люблю детишек», - поделился артист.

Напомним, что долгое время у Шуры были проблемы с родственниками, он даже не общался с матерью. Однако сейчас их связь наладилась. Он рассказал, что на данный момент они близки, как никогда прежде.

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