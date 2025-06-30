«Проснулась вся в укусах»: дочь и внук певицы Славы пострадали от опасных насекомых

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) переживает не лучший период в жизни. Артистка жаловалась на проблемы со здоровьем и предательство близких людей. К ним добавилась еще одна неприятность — дочь звезды Александру и ее сына Арсения покусали клопы.

Александра пожаловалась, что заказала новый матрас за 120 тыс. рублей, который пришлось ждать целый месяц. Девушка радовалась, когда покупка наконец приехала, но товар оказался с «сюрпризом».

«После второй ночи я проснулась вся в укусах, есть укусы и у моего сына Арсения. Матрас приехал с новыми жильцами. За такие деньги это просто неприемлемо», — отметила дочь исполнительницы хита «Одиночество».

Теперь Александре придется избавиться от матраса и еще провести дезинфекцию квартиры.

Старшая дочь Славы появилась, когда артистка состояла в браке с Константином Морозовым. В 2023 году певица впервые стала бабушкой - у Александры родился сын Арсений. Также звезда воспитывает 13-летнюю дочь Антонину от Анатолия Данилицкого.

Недавно Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость рассказала, что возможно ей потребуется операция из-за больных ушей.