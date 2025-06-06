Грозит операция: певица Слава попала в больницу из-за проблем со здоровьем

Певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что ее могут прооперировать из-за больных ушей.

Артистка вышла на связь с поклонниками из больницы не в самом лучшем настроении. Оказалось, что ей потребовалась помощь врачей из-за проблем с ушами. Что именно ее беспокоит, она не раскрыла, но отметила, что все серьезно.

«Ну поехали. Походу снова операция», - призналась Слава.

Напомним, что, несмотря на проблемы со здоровьем, в личной жизни у певицы все стало налаживаться. Она помирилась с гражданским мужем Анатолием Данилицким, с которым рассталась весной этого года. В личном блоге Слава засняла избранника и рассказала, что они снова вместе.

Примечательно, что перед воссоединением у артистки заметили помолвочное кольцо. Поклонники предполагают, что вернуть возлюбленную Анатолий смог обещанием, наконец, жениться.

Ранее певицу Славу заподозрили в изменах возлюбленному.