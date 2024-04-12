«Проснулась в Волгограде: Водонаева рассказала о походе в московское казино

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева рассказала, как после игры в московском казино проснулась в Волгограде. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам звезды, столь забавный случай произошел с ней в 18-летнем возрасте.

«Один раз в Москве, когда мне было 18 лет, я сидела в казино. Играла, ела улиток, пила шампанское и наутро проснулась в Волгограде. Без шуток. Есть такая история в моей биографии», — поделилась телеведущая.

Напомним, Алена Водонаева появилась на свет в Тюмени в 1982 году. Там же будущая знаменитость окончила филологический факультет ТГУ и работала на местном телевидении, вела передачу о криминальных новостях. В 2002 году Водонаева переехала в Москву, а спустя два года приняла участие в телепроекте «Дом-2».

У телеведущей есть единственный сын, который родился в ее браке с предпринимателем Алексеем Малакеевым. Пара рассталась через год после рождения мальчика, но экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения.

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