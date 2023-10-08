«Проснулась из-за сирены»: певица Анна Резникова рассказала, как пережила нападение Палестины

Певица Анна Резникова рассказала о сложностях после нападения Палестины на Израиль, об этом сообщает mk.ru.

Исполнительница хитов «Прощальные слова» и «Право последней ночи» живет в Израиле с 1991 года. Певица признается — 7 октября она проснулась от очередных звуков воздушной тревоги. Однако Резникова привыкла к этим сигналам и не ожидала, что конфликт зайдет так далеко.

«Я проснулась в шесть утра из-за звука сирены. Мы уже давно не пугаемся: я сразу ушла в защищенное место. Думала: сейчас они постреляют, мы ответим, и на этом все закончится», — рассказала она.

По словам исполнительницы, на следующий день, 8 октября, интенсивность обстрелов снизилась, ночью ей удалось спокойно поспать.

«Сегодня у нас поспокойней. Но пока ситуация очень тяжелая, конечно. Это настолько неожиданно было для всех! То, что террористы смогли зайти на территорию Израиля, — такого не было никогда! Поэтому для всех это — шок», — объяснила звезда.

Анна Резникова рассказала, что в конце октября она вернется Россию на очередное выступление и надеется, что к этому моменту конфликт между странами утихнет.

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