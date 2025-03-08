«Мы рады, что это скоро случится»: объявлено о выпуске посмертного альбома Юлии Началовой

18-летняя дочь Юлии Началовой выступила с неожиданным заявлением спустя почти шесть лет после смерти певицы. В личном блоге Вера Алдонина объявила о выпуске нового альбома матери и опубликовала запись одной из песен.

На видео, которым поделилась в соцсети девушка, запечатлено одно из последних интервью Юлии Началовой. Исполнительница хита «Герой не моего романа» рассказывала о своей новой песне и альбоме, который она так и не успела выпустить, а затем прозвучала сама композиция.

«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“ — это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», — заявила Юлия Началова.

Вера Алдонина призналась, что ей удалось исполнить желание матери. Дочь артистки заявила, что в годовщину ее смерти выйдет ее альбом, который не увидел свет при жизни Юлии Началовой.

«Тогда этим планам не суждено было сбыться. Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», — поделилась Вера Алдонина.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Новость о внезапной смерти певицы стала потрясением для поклонников. Долгие годы исполнительница хита «Герой не моего романа» боролась с подагрой и системной красной волчанкой. По официальной версии, причиной смерти артистки стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось о том, что дочь Юлии Началовой показала видео с певицей в день ее рождения.