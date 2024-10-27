Просит милостыню в метро: у 93-летней звезды «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» украли пенсию

Актриса Лидия Доротенко, известная по эпизодическим ролям в фильмах «Брат», «Морфий» и сериале «Улицы разбитых фонарей», вынуждена побираться в метро в Санкт-Петербурге. У 93-летней артистки украли пенсию в магазине.

Как рассказала Доротенко в беседе с Фонтанкой, деньги она не просит, люди сами кладут купюры и монеты на лежащую рядом газету. При этом мало кто узнает в пенсионерке актрису.

По словам Лидии Ивановны, она получила пенсию в размере 30 тысяч рублей и зашла в магазин за водой и кофе. На кассе к актрисе подошла незнакомка и помогла ей сложить продукты в сумку. После этого все деньги бесследно исчезли.

«За мной в очереди стояла молодая женщина, темная, похожая на цыганку, говорит: “Я вам помогу”. Достала кофе, отдала мне. Смотрю – а денег нет», — поделилась Доротенко.

В итоге Лидии Ивановне пришлось по десять часов проводить в метро, чтобы собрать на пропитание и оплату коммунальных услуг.

Лидия Доротенко 50 лет проработала на «Ленфильме» бригадиром массовки и ассистентом по актерам.

Ранее в Санкт-Петербурге в больницу доставили четырехлетнего ребенка с раздробленной рукой. Мальчик пострадал в метро, когда ехал на эскалаторе.