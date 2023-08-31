«Просим ваших молитв»: Виктория и Антон Макарские с детьми покинули Россию

Артисты Виктория и Антон Макарские вместе с детьми-школьниками перед 1 сентября покинули Россию. Семья рассказала, что отправилась в Индонезию по работе. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети знаменитостей.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала с мужем и наследниками в аэропорту. Виктория сообщила, что им предстоит длительное путешествие.

«Забрали детишек у любимой бабушки, немножко выспались и вылетели в Индонезию и Малайзию, чтобы снимать большой фильм о православных храмах», — написала под публикацией звезда.

Макарская отметила, что добираться до места назначения они будут целых 24 часа и попросила поддержки у подписчиков.

«Просим ваших молитв, любимые!» – добавила женщина.

Напомним, что супруги воспитывают 10-летнюю дочь Марию и восьмилетнего сына Ивана. СМИ не раз писали, что звезды уезжали из России, но они каждый раз опровергают слухи об эмиграции. По словам артистов, их дом в России, и они никуда не собираются «сбегать».

Ранее мы писали о том, как Макарские прокомментировали взрыв в Сергиевом Посаде, где у них находится дом. 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По данным СМИ, все случилось на оптико-механическом заводе, после чего загорелся и разрушился склад с пиротехникой. Виктория призналась, что их «тряхануло хорошенько».