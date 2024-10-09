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Опубликовано 09 октября 2024, 16:59
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«Цены на колготки видели?»: Собчак пошутила, что Канье Уэст может потратить 8 млн долларов на Бьянку

Собчак пошутила, что Канье Уэсту нужны 8 млн долларов на колготки для Бьянки .
«Цены на колготки видели?»: Собчак пошутила, что Канье Уэст может потратить 8 млн долларов на Бьянку

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что рэперу Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов за концерт в Москве. Она в шутку предположила, зачем американскому артисту такая астрономическая сумма.

Телеведущая выложила пост, посвященный новости, в своем Telegram-канале Собчак. Ксения написала, что в Сети обсуждают гонорар рэпера за возможный концерт в Москве.

В шутку Собчак заявила, что считает сумму в 8 млн долларов вполне обоснованной. Эти деньги, по мнению журналистки, могли бы пойти на колготки для жены Канье Бьянки Цензори. Она, к слову, любит их носить на публике без всего.

«В сети циркулирует информация, что за концерт Йе в Москве ему предлагали $ 8 миллионов. Ну, а что, вполне обосновано. Вы цены на колготки видели? А ведь сколько их Бьянке нужно», — написала Собчак.

Ранее друзья Бьянки Цензори прокомментировали слухи о ее расставании с Канье Уэстом. Они пришли в ярость от этой информации.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Собчак
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ксения Собчак
Канье Уэст