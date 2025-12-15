Просила оставить ей пианино: новые подробности продажи квартиры Ларисы Долиной

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, раскрыла последнюю просьбу Ларисы Долиной после продажи квартиры в центре Москвы. По ее словам, певица пожелала забрать только пианино и кресло к нему, остальную мебель оставила покупательнице.

«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему», – сказала адвокат в беседе с РИА Новости.

Свириденко также добавила, что поведение Долиной в момент продажи квартиры.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы за 112 миллиона рублей. Кроме того, аферисты под предлогом сохранения денег уговорили певицу перевести на якобы безопасные счета все свои сбережения. Общий ущерб составил 317 миллионов рублей. В конце марта 2025 года суд прекратил право собственности Лурье и вернул квартиру Долиной. При этом покупательница осталась и без недвижимости, и без денег. Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание назначено на 16 декабря.

Ранее Долина заявила, что Полина Лурье не виновата в ситуации с телефонными мошенниками. Она пообещала вернуть покупательнице ее квартиры 112 миллионов рублей, но подчеркнула, что денег у нее нет. Певица также рассказала о своем плохом самочувствии из-за травли и хейта в соцсетях. При этом Полина Лурье отказалась от предложения исполнительницы хита «Погода в доме».