«Была уверена, что помогает ловить преступников»: Лурье отказалась от денег Долиной

Полина Лурье, купившая квартиру в центре Москвы у Ларисы Долиной, отказалась от предложения певицы вернуть 112 миллионов рублей. Об этом рассказала адвокат оставшейся ни с чем покупательницы Светлана Свириденко.

По ее словам, Ларисе Долиной предлагали вариант с возвратом денег еще до поднявшейся шумихи, однако тогда исполнительница хита «Погода в доме» его отвергла.

«Эту же идею мы предлагали Ларисе Долиной, когда дело еще не обрело такого размаха. Во время досудебной подготовки Полина предлагала рассмотреть механизмы возврата, но нас не поддержали. А то, что сейчас предложили — без компенсации, без всего, растянутое на три с половиной года — нас не устраивает», — заявила Светлана Свириденко в беседе с aif.ru.

Адвокат также подчеркнула, что сейчас следует дождаться 16 декабря, когда состоится заседание Верховного суда.

«В этот день решится судьба всей страны и людей, попавших в такую же ситуацию», - подчеркнула представитель Лурье.

Адвокат также прокомментировала заявление Долиной в эфире Первого канала. По ее мнению, Лариса Александровна вышла в эфир и пообещала вернуть деньги за квартиру только после поднявшегося общественного резонанса. Более того, с Лурье певица так и не связалась лично.

«Эфир смотрели, в искренность не поверили. Так как за все это время Лариса Александровна Долина ни разу не извинилась лично перед Полиной Лурье. А лишь, когда дело обрело общественный резонанс, вышла на телевидение», — отметила Свириденко.

В специальном выпуске «Пусть говорят» Долина заявила, что Полина Лурье не виновата в ситуации с телефонными мошенниками. Она пообещала вернуть покупательнице ее квартиры 112 миллионов, но подчеркнула, что денег нет. Певица также рассказала о своем плохом самочувствии из-за травли и хейта в соцсетях.

Напомним, суд вернул Долиной квартиру, а Лурье осталась ни с чем. Певица в исковом заявлении с требованием признать сделку купли-продажи ее квартиры недействительной обвинила покупательницу Полину Лурье в отсутствии осмотрительности.

Как пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы, Лариса Долина в момент продажи квартиры была уверена, что помогает ловить преступников, поэтому сделка является фиктивной. Кроме того, певица прошла психиатрическую экспертизу, однако в материалах дела не указано, к какому выводу пришли эксперты.

Ранее директор исполнительницы хита «Погода в доме» Сергей Пудовкин заявил, что Долиной все придется начинать с нуля. Он также отметил, что люди по-прежнему приходят на концерты, несмотря на все попытки отмены.