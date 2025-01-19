Адвокат Жорин заявил, что опекуном дочери Добровольской может стать ее отец. Об этом сообщает NEWS.ru.

После смерти актрисы Евгении Добровольской у нее осталась 15-летняя дочь, которая страдает болезнью Пертеса. По словам адвоката Сергия Жорина, опекуном девочки может стать ее отец Дмитрий Мананников, с которым актриса развелась еще в 2022 году.

«В случае смерти матери отец должен взять попечительство над ребенком, юридически никаких действий совершать не нужно. Просто ребенок теперь будет жить с другим родителем», — рассказал юрист.

Жорин добавил, что другие родственники могут стать опекунами только в том случае, если отец был лишен родительских прав.

Напомним, Евгения Добровольская скончалась 10 января после продолжительной борьбы с раком.

Ранее мы писали о том, что Евгения Добровольская перед смертью оставила завещание и распорядилась имуществом.