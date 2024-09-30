Просила купить лекарства для дочери: выяснилось, за что Киркоров назвал Успенскую попрошайкой

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина раскрыла причину суда артистки с коллегой – Филиппом Киркоровым. Выяснилось, что исполнитель назвал звезду шансона попрошайкой после ее просьбы помочь дочери.

Соответствующий комментарий Сенина дала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Успенская затаила обиду на Киркорова после того, как тот отказался бесплатно поддержать дочь певицы на модном показе, а также купить ей лекарства, которых, вероятно, не было в российских аптеках.

«Она попросила привезти какие-то медикаменты, которых, наверное, не было тогда в аптеках России. Ну и что?! После этого нужно было назвать ее попрошайкой?» - сообщила Сенина.

Адвокат рассказала: на фоне судов у Успенской обострились проблемы со здоровьем, пришлось отменить некоторые выступления.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Киркорова 90 тыс. рублей за слова о «попрошайке». Успенская в иске требовала 10 млн.