Не пригласили: отец Ивана Урганта пропустил премьеру фильма с сыном в главной роли

В начале апреля в Москве состоялась закрытая премьера фильма «Во сне ты горько плакал», в которой телеведущий Иван Ургант сыграл одну из главных ролей. Однако среди приглашенных гостей не оказалось отца шоумена Андрея Урганта.

О том, что родителя актера не позвали на презентацию киноленты режиссера Николая Солодникова, стало известно, когда журналисты «Абзаца» связались с ним, чтобы узнать о впечатлениях от просмотра картины. Как оказалось, Ургант-старший фильм еще не смотрел, так как не присутствовал на его первом показе.

«Я обязательно поделюсь своими впечатлениями о фильме, как только его посмотрю», - поделился Андрей Ургант.

Напомним, что премьера фильма прошла в узком кругу кинематографистов. Дело в том, что Солодникову еще не выдали прокатное удостоверение, поэтому есть вероятность, что до зрителей его творчество так и не дойдет. К слову, это первый проект Ивана Урганта в кино за последние два года. По слухам, после него его могут постепенно начать возвращать и на телевидение.

Ранее о появлении Ивана Урганта в кино негативно высказалась актриса Яна Поплавская. По ее мнению, подобное нельзя было допускать.