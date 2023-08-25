Музыканта Алексея Кортнева наказали после конфликта с полицейским

Алексея Кортнева оштрафовали на 20 тысяч рублей после конфликта с полицейским, об этом сообщает mk.ru со ссылкой на суд общей юрисдикции Новосибирской области.

Выяснилось, что музыканту назначили штраф в доход государству, при этом от уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) его освободили.

Напомним, в феврале 2023 года между лидером группы «Несчастный случай» и полицейскими произошла словесная перепалка. Концерт Кортнева в тот день должен был состояться в Академгородке Новосибирска, однако из-за технических проблем, выступление отменили. Прибывшим на место полицейским Кортнев показал средний палец.

«Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей, также музыкант принес пожертвование в размере 10 тысяч рублей в счет народного фонда помощи. В судебном заседании подсудимый раскаялся в содеянном, его защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела», — заявили в пресс-службе суда.

В суде заявили, что музыкант уже уведомил органы об оплате штрафа.

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