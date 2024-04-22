«Прощупывает почву»: продюсер оценил попытку Ивана Урганта вернуться на телеэкраны

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко прокомментировал выступление шоумена Ивана Урганта с коллективом Grisha Urgant на дне рождения журналистки Ксении Китаевой. По его мнению, отмененный в 2022 году телеведущий «прощупывает почву», чтобы вернуться в медийное пространство.

«Ургант отсиделся какое-то время в тишине, не привлекал к себе внимание прессы. Возможно, это и правильная позиция. Сейчас он потихонечку начинает где-то выступать и мелькать в объективах камер», - сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

При этом продюсер отметил, что Ургант решил сделать ставку не на телевидение, а на развитие музыкальной карьеры. В последствии Иван сможет возобновить и карьеру ведущего.

Кроме того, Рудченко обратил внимание, что вся команда шоу «Вечерний Ургант» стала появляться в инфополе. Так, Дмитрий Хрусталев недавно заменил Александра Маслякова и стал официальным лицом телеигры КВН.

Весной 2022 года программа Урганта исчезла из эфира Первого канала, а телеведущего перестали приглашать вести корпоративы и концерты.

Ранее генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст в прямом эфире телеигры КВН позвонил Урганту и публично поздравил с днем рождения.