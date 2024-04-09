«Прошу за все простить»: Евгений Кунгуров спел пророческую песню за несколько лет до смерти

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Выяснилось, что несколько лет назад оперный певец выступил с концертом в Тверской филармонии, где исполнил пророческую прощальную песню. Об этом сообщает Tvtver.ru.

Во время репетиции перед концертом Евгений Кунгуров выбрал для распевки песню «Желаю Вам» на стихи Роберта Рождественского. В тот же день композиция вошла и в концертную программу артиста.

Как оказалось спустя время, песня стала пророческой. В ней Евгений Кунгуров как будто прощается с поклонниками и просит его за все простить: «Как тихо в комнате, как пусто в комнате, / И вы лицо мое не сразу вспомните. / Потом забудете, совсем забудете. / Прошу за все простить меня».

В композиции артист также обращается ко всем, кто остался жить, с пожеланиями: «Желаю вам всегдашней радости в судьбе, / Желаю вам всего того, / что вы желаете себе, / Желаю вам одних счастливых дней в году».

В заключение певец как будто обещает приходить к родным и близким во снах: «Прошу меня не узнавать, / когда во сне я к вам приду!».

Два года назад Евгений Кунгуров опубликовал на своем YouTube-канале видео с его распевки с пророческой песней в Твери.

Напомним, 8 апреля возле многоэтажного дома в Пресненском районе Москвы обнаружили тело артиста. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что телеканал «Россия-Культура» отменил съемки популярной программы «Романтика романса» в связи со смертью ведущего передачи Евгения Кунгурова.