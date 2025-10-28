«Прошу сделать бесплатно»: Митя Фомин готовится к серьезной операции

Певец Митя Фомин сообщил о проблемах со здоровьем и готовится к сложной операции. Причиной тому стала тяжелая травма, полученная более года назад, которая повлекла за собой развитие хронического заболевания.

Как артист рассказал в программе «Светская хроника» на Пятом канале, проблема началась в конце 2023 года во время съемок в реалити-шоу. Исполняя задания в брезентовых перчатках, Фомин случайно ударился рукой, но не придал этому значения.

«Я снял перчатку и увидел размозженный палец. Было ощущение, что по пальцу ударили кувалдой. Но в процессе игры этого абсолютно не чувствовал. Видимо, это было отчасти уже состояние аффекта», — поделился певец.

Обследование показало диагноз — множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. Несмотря на наложение гипса и заживление перелома, в руке начались патологические процессы. У певца развилась контрактура — сухожилие начало деформировать палец, постепенно «скручивая» его.

«Скорее всего, и сломался потому, что была предрасположенность с этой контрактурой. И, скорее всего, где тонко, там и рвется. Но впоследствии, поскольку контрактура действует, это сухожилие, которое проходит через всю фалангу, начинает потихонечку тянуть, потому что там происходят дегенеративные процессы», — уточнил Фомин.

Болезнь пока не распространилась на всю руку, и артист может держать предметы, хотя и с трудом. Однако его профессиональная деятельность, в частности игра на фортепиано, оказалась под угрозой. Физиопроцедуры, по словам Мити, приносят лишь временное и частичное облегчение, а ситуация продолжает усугубляться.

Певец планирует выделить на реабилитацию около двух недель и найти специалиста для проведения операции.

«Я обращаюсь через телевидение, я прошу сделать мне операцию бесплатно. Естественное желание любого человека, любого мужика — уменьшить расходы», — прокомментировал свою позицию артист.

Ранее Митя Фомин рассказал о проблемах с деньгами.