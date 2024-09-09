«Прошу почтить память»: Ольга Бузова прервала съемки «Х-Фактор» в Белоруссии из-за смерти Александра Маслякова

Поющая телеведущая Ольга Бузова работает над новым сезоном популярного проекта «Х-Фактор» в Белоруссии. Узнав о смерти легендарного телеведущего, руководителя Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова, она попросила всех присутствовавших на съемочной площадке зрителей встать и почтить память ведущего минутой молчания.

«Умер Александр Масляков — мэтр нашего телевидения. Этот человек подарил нам юмор, открыл миру огромное количество артистов, стендап-комиков… Это огромная потеря для нас всех. Прошу почтить память Александра Васильевича, ведь он навсегда останется в наших сердцах», —произнесла Ольга.

Она также призналась, что с детства смотрела КВН вместе семьей, обжала голос Маслякова и даже старалась подражать ему.

«КВН ведь в нашей крови! Он был везде — в школах, институтах и в телевизоре! Я мечтала хотя бы разок попасть на игру! И попала, да еще как… сразу в жюри», - приводит StarHit воспоминания Бузовой.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние дни жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Ранее смерть легендарного руководителя Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова вызвала нездоровый ажиотаж на Украине. Печальная новость оказалась радостной для участников студии «Квартал 95», некогда игравших в КВН.