Позволила себе расслабиться: певицу МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой

Певицу МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой в 15 часов дня. Расследование о том, что происходит с артисткой, провело издание Super.

Корреспондент проследовал за певицей и оказался у дверей кальянной. Там певица отдыхала одна.

Она заказала себе кальян, взяла в руки трубку и принялась парить.

Как выяснилось, в заведении нет крепкого алкоголя – из напитком там представлены пиво и сидр. МакSим заказала лимонад. Однако спустя 20 минут к ней подошел водитель и оставил пакет. Как сообщает издание, в нем находилась бутылка. Артистка наполняла стакан из-под лимонада жидкостью из этой бутылки.

Напомним, в 2020 году певица ушла в бессрочный отпуск. Причиной тому были проблемы с алкоголем. Она стала злоупотреблять спиртным после аварии. Вредная привычка дважды доводила ее до реанимации. Она признавалась, что «спасалась спиртным эмоционально и физически».

Недавно появилась информация о третьей беременности МакSим. Фанаты уверены, что их кумир скрывает ребенка.