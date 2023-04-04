Позволила себе расслабиться: певицу МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой
После слухов о беременности певицу МакSим «поймали» с кальяном и бутылкой средь бела дня.
Фото: Freepik
Певицу МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой в 15 часов дня. Расследование о том, что происходит с артисткой, провело издание Super.
Корреспондент проследовал за певицей и оказался у дверей кальянной. Там певица отдыхала одна.
Она заказала себе кальян, взяла в руки трубку и принялась парить.
Как выяснилось, в заведении нет крепкого алкоголя – из напитком там представлены пиво и сидр. МакSим заказала лимонад. Однако спустя 20 минут к ней подошел водитель и оставил пакет. Как сообщает издание, в нем находилась бутылка. Артистка наполняла стакан из-под лимонада жидкостью из этой бутылки.
Напомним, в 2020 году певица ушла в бессрочный отпуск. Причиной тому были проблемы с алкоголем. Она стала злоупотреблять спиртным после аварии. Вредная привычка дважды доводила ее до реанимации. Она признавалась, что «спасалась спиртным эмоционально и физически».
Недавно появилась информация о третьей беременности МакSим. Фанаты уверены, что их кумир скрывает ребенка.