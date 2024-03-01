Никита Кологривый заявил, что его пытаются сбить с заработанных честным трудом мест

Ставший известным после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый пожаловался на организованную против него травлю в Сети. Артист выразил уверенность, что завистники и недоброжелатели развернули в отношении него «проплаченную политику».

В частности, в Сети появилась фейковая информация об автограф-сессии, которую Кологривый якобы должен был провести в Москве. Как пояснил артист, он никогда не анонсировал это мероприятие, поэтому посещать его не намерен.

«Это ложь и провокация. <...> Еще раз говорю, что против меня ведется проплаченная политика. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом, потому что боятся за своих, видимо, протеже», - заявил Кологривый в своем Telegram-канале.

В последнее время артист регулярно критикует коллег. По мнению звезды сериала «Слово пацана», людям без профильного высшего образования нечего делать в кино.

29-летний Никита также заявил, что его упрекают в высокомерии люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью». Он также признался, что наслаждается своей «звездностью», так как достиг успеха своим трудом.

Мы также сообщали, что актер Павел Деревянко отреагировал на скандальное поведение Кологривого. По мнению исполнителя роли в фильме «Конец Славы», Никита так категоричен из-за молодого возраста.