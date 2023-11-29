«Прошу молитв»: Тутта Ларсен сообщила, что от нее ушел сын

Ведущая Тутта Ларсен рассказала, что ее сын ушел служить в армию, об этом сообщает Газета.Ru.

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен в личном блоге рассказала, что ее сын Лука после окончания школы решил пойти в армию.

«Ну что. Вы спрашивали, как у Луки дела, куда после школы, какие планы. Теперь могу доложить. Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал», - рассказала она.

По словам Ларсен, сначала она отговаривала сына от идеи пойти служить, однако когда поняла настрой ребенка, все же согласилась отпустить его.

«Нет, мы приняли не сразу, но когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», - рассказала она.

Напомним, у Тутты Ларсен трое детей - сыновья Лука и Иван, а также дочь Марфа. Сейчас телеведущая замужем за Валерием Колосковым, который работает певцом в саратовской джаз-группе «Бридж».

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