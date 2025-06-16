«Прошу молиться»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому несколько месяцев назад. В своем Telegram-канале журналистка сообщила, что актеру оказывают должный уход, но все зависит «от Господа».

Жена Тиграна Кеосаяна в личном блоге ответила одной из подписчиц, которая поинтересовалась, в каком состоянии сейчас находится актер, и предложила помощь. Маргарита Симоньян не стала раскрывать подробностей о самочувствии супруга, но дала понять, что врачи следят за ним должным образом. Главный редактор RT также обратилась ко всем неравнодушным с просьбой молиться за режиссера.

«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — высказалась Маргарита Симоньян.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего артиста уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян ежедневно навещает мужа в больнице и ждет его «возвращения». Не опускать руки журналистке помогает вера и поддержка неравнодушных людей: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Ранее мы писали о том, что происходило со здоровьем Тиграна Кеосаяна до клинической смерти.