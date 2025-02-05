НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2025, 11:36
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«Давненько мы такого не вытворяли»: Глафира Тарханова поразила стройными ногами в новом образе

Актриса Глафира Тарханова показала фото в платье Барби.
«Давненько мы такого не вытворяли»: Глафира Тарханова поразила стройными ногами в новом образе

© Gavrilov Sergey / East News

Ставшая полгода назад мамой в пятый раз Глафира Тарханова решила примерить новый образ. Актриса показала фото в соцсетях в розовом платье Барби.

41-летняя звезда сериала «Громовы» примерила образ Барби для фотосессии. Глафира примерила ассиметричное платье цвета фуксия со съемными объемными рукавами.

«Давненько мы ничего такого не вытворяли. Из неизданного. Я хотела платье мечты из детства. И кукольный образ. Получилось?», — спросила Тарханова у подписчиков.

«Давненько мы такого не вытворяли»: Глафира Тарханова поразила стройными ногами в новом образе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники звезды высоко оценили ее образ — им очень понравился наряд Глафиры.

«Мечта любой девочки», «Какая же вы красивая», «Прекраснейшая из женщин», «Принцесса», «А ноги какие шикарные», — написали они.

Напомним, актриса с 2005 года состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 12-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня 2024 года появилась на свет дочь Лукерья.

После рождения пятого ребенка артистка не стала затягивать с возвращением к работе. В декабре прошлого года Тарханова впервые вышла в свет после пятых родов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Глафира Тарханова
актриса
образ