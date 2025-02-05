«Давненько мы такого не вытворяли»: Глафира Тарханова поразила стройными ногами в новом образе

Ставшая полгода назад мамой в пятый раз Глафира Тарханова решила примерить новый образ. Актриса показала фото в соцсетях в розовом платье Барби.

41-летняя звезда сериала «Громовы» примерила образ Барби для фотосессии. Глафира примерила ассиметричное платье цвета фуксия со съемными объемными рукавами.

«Давненько мы ничего такого не вытворяли. Из неизданного. Я хотела платье мечты из детства. И кукольный образ. Получилось?», — спросила Тарханова у подписчиков.