«Давненько мы такого не вытворяли»: Глафира Тарханова поразила стройными ногами в новом образе
© Gavrilov Sergey / East News
Ставшая полгода назад мамой в пятый раз Глафира Тарханова решила примерить новый образ. Актриса показала фото в соцсетях в розовом платье Барби.
41-летняя звезда сериала «Громовы» примерила образ Барби для фотосессии. Глафира примерила ассиметричное платье цвета фуксия со съемными объемными рукавами.
«Давненько мы ничего такого не вытворяли. Из неизданного. Я хотела платье мечты из детства. И кукольный образ. Получилось?», — спросила Тарханова у подписчиков.
Поклонники звезды высоко оценили ее образ — им очень понравился наряд Глафиры.
«Мечта любой девочки», «Какая же вы красивая», «Прекраснейшая из женщин», «Принцесса», «А ноги какие шикарные», — написали они.
Напомним, актриса с 2005 года состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 12-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня 2024 года появилась на свет дочь Лукерья.
После рождения пятого ребенка артистка не стала затягивать с возвращением к работе. В декабре прошлого года Тарханова впервые вышла в свет после пятых родов.