Прошлую стратегию применить не получится: юрист оценил шансы Лерчек избежать наказания

Юрист Дмитрий Клинков оценил шансы блогера Лерчек избежать наказания по новому уголовному делу с учетом развода и отсутствия совместного бизнеса с экс-мужем Артемом Чекалиным. По его словам, бывшим супругам не удастся применить прошлую стратегию в этот раз – новое обвинение «более тяжелое».

Комментарий Клинкова приводит WHOOPEE.ru.

Валерии и Артему Чекалину вменяют совершение валютных операций с использованием подложных документов. В их домах прошли обыски.

Юрист отметил – для обоих ситуация сложная, развод в данном случае не защитит от ответственности. Преступление относится к разряду тяжких – максимальное наказание по нему предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

«По сравнению с предыдущим обвинением семьи Чекалиных, это более тяжелое и очень неприятное обвинение», - сказал Клинков.

По его словам, развод и отсутствие общего бизнеса не повлияют на квалификацию преступления. Если вина будет доказана, им придется понести ответственность.

«Стратегию, которую они применили в прошлый раз – с оплатой налоговой задолженности, в данном случае применить не получится», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что у Лерчек произошла истерика, когда ей объявили о задержании на 48 часов. Блогер кричала и плакала.