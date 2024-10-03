«Кричала, плакала, падала на пол»: Лерчек закатила истерику, узнав о задержании

Блогерша Лерчек не смогла сдержать эмоции после того, как ей объявили о задержании на 48 часов. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что у нее произошла истерика. Об этом сообщает RT.

Информатор утверждает, что на допросе Валерия Чекалина «наговорила лишнего». Полиция собиралась отпустить и ее, и Артема Чекалина. Однако после общения с блогершей было принято решение о задержании.

«Когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол», - сообщил инсайдер.

Напомним, что бывших супругов подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. Предварительно, заявление на них написал экс-сотрудник, уволенный в мае 2024 года. Вместе с блогерами задержали соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка. Ущерб от их действий по новой статье превышает 250 млн рублей.

Ранее адвокат Екатерина Гордон раскрыла подробности допроса блогерши Лерчек. По ее словам, звезду соцсетей «пугали всю ночь».