«Прошло много лет, наши отношения исчерпали себя»: родной отец вычеркнул из жизни актрису Любовь Тихомирову

Актриса Любовь Тихомирова рассказала, что родной отец вычеркнул ее из жизни. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ артистка обратилась к близкому человеку, которого не видела уже 15 лет.

По словам знаменитости, отец просто исчез из ее жизни после развода с мамой. С тех пор прошло уже 15 лет, а родные люди до сих пор не наладили отношения. Любовь Тихомирова считает, что мужчина затаил на нее обиду: он никак не помогал дочери, когда та поступила в театральный институт, и не шел на контакт.

«Мама высылала, что могла. А папа просто исчез, у него были все данные, как со мной связаться. Звонила я, пыталась добиться общения. Он на меня затаил обиду за их развод с мамой, предполагалось, что я с мамой заодно, значит, со мной общаться не надо. Я много раз пыталась с ним общаться, но всегда натыкалась на стену. Лет 15, наверное, прошло, как мы не виделись», - призналась актриса.

Узнав, что отец будет смотреть программу, артистка решила не упускать возможность и со слезами на глазах обратилась к отцу. Любовь Тихомирова призвала родного человека по возможности уделять внимание внучке, для которой общение с дедушкой станет «большим счастьем». При этом актриса подчеркнула, что сама она уже отпустила все обиды.

«Уже прошло много лет, наши отношения отца и дочери уже, возможно, исчерпали себя. Но у нас есть наше продолжение, есть маленькие дети. <…> Поэтому, папа, если ты слышишь и если тебе хочется подержать за руку свою внучку и почувствовать себя дедушкой своей родной внучки, то мы всегда открыты. Если есть такая возможность, то ты подаришь большое счастье своему родному человеку. Любви станет немного больше в этом мире», - высказалась Любовь Тихомирова.

Ранее актер Артур Бесчастный признался, что «ни разу в жизни не видел» родного отца: «Сохранилась единственная фотография того дня».