«Отца ни разу в жизни не видел»: актер Бесчастный рассказал о душевной травме из-за родителей

Актер Артур Бесчастный рассказал, что получил моральную травму из-за родителей. Звезда поделился воспоминаниями из своего детства в интервью журналу «Атмосфера».

Личная история артиста началась с предательства отца, который бросил беременную жену сразу после свадьбы. Артур признался, что «отца ни разу в жизни не видел».

«Сохранилась единственная фотография того дня — они в обнимку, с бокалами, мама с животом, отец в туфлях на каблуках, модных тогда. А вскоре он вернулся к своей первой школьной любви», — поделился звезда.

Попытка найти родителя спустя годы обернулась новой болью. С помощью соцсетей он узнал, что папа живет в Волгодонске и даже собирался поехать туда. Но женщина по имени Людмила сообщила, что мужчина умер от ковида. Мать тогда вспомнила, что школьную любовь экс-мужа также звали «Людка».

Отношения с матерью тоже были не идеальны. Так, женщина пропала из жизни детей на два года.

«Двадцать лет она строила свою жизнь в другом городе — в Уфе, и мы к ней вместе со старшей сестрой приезжали на летние каникулы. У нас появилась младшая сестра. И у всех отцы разные», - цитирует актера WomanHit.ru.

Бесчастный рассказал, что из-за проблем в семье ему пришлось обращаться к психотерапевту. Он почувствовал, что ему сложно общаться с людьми и выстраивать отношения даже с одногруппниками в институте. Специалист объяснил, что на это повлияла травма детства.

Сейчас актер продолжает терапию.

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