Прошло 40 дней с исчезновения Гордона: что известно

Ровно 40 дней назад интеллигентный ведущий Александр Гордон в последний раз появился в эфире программы Первого канала «Время покажет». На протяжении долгого времени он вел рубрику «Время вспомнить», но затем просто исчез. За прошедшее время руководство телеканала так и не дало официальных заявлений по поводу увольнения Гордона, и в этой истории все еще много «белых пятен».

23 ноября вышел последний выпуск передачи, в которой появился Александр в качестве ведущего. Без объяснения причин его неожиданно убрали, а на его место поставили коллегу Гордона Анатолия Кузичева. Из-за этого в Сети стали говорить, что интеллигента «подсидели свои же». Однако продержался Кузичев недолго. А точнее, всего два выпуска.

После того, как Анатолия тоже сняли с поста ведущего, рубрика «Время вспомнить» перестала существовать в принципе. В пресс-службе федерального канала никак это до сих пор не прокомментировали, несмотря на то, что прошло уже 40 дней. И так и неизвестно, из-за чего исчез Гордон и вернется ли он в итоге.

Ранее Александр резко высказался в адрес своей коллеги Юлии Барановской, назвав ее обезьяной.