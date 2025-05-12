«Прошлись катком»: Анастасия Макеева раскрыла, как спасла брак от травли

В конце мая актриса Анастасия Макеева отметит четырехлетие со дня венчания с мужем Романом Мальковым. Победительница шоу «Три аккорда» призналась, что далеко не все поддерживали ее с супругом решение дать клятвы друг другу перед Богом.

43-летняя артистка рассказала, что им с Романом пришлось пройти очень много трудностей. В начале отношений пара столкнулась с сильной травлей.

«А когда ты проходишь тот ужас, что пришлось пройти нам с Романом, тебе хочется одного — чтобы тебя не трогали. От нас отказались друзья и партнеры, по нам катком прошлась пресса», - поделилась Макеева в разговоре с Леди.Mail.

Общественность возмутило, что бизнесмен ушел ради актрисы из семьи, оставив жену и четырех детей. Шумиха вокруг пары затронула даже близких Анастасии: многие перестали с ней общаться в разгар скандала.

Но все эти трудности подтолкнули Макееву и ее избранника к важному шагу – венчанию. Актриса рассказала, что в тот момент они стали паломничать, читать православную литературу и молиться каждый день.

Друзья и близкие активно отговаривали пару от венчания. Однако возлюбленные все равно настояли на своем и решили рискнуть. По словам Анастасии, им было очень тяжело за два месяца до венчания и года полтора после него. Правда, это не помешало выстроить супругам счастливые отношения.

Для звезды этот брак стал четвертым. Впервые Макеева вышла замуж за актера Петра Кислова в 2006 году. Вторым мужем Анастасии был музыкант Глеб Матвейчук, а третьим - адвокат Александр Сакович.

Ранее мы писали о том, что муж Анастасии Макеевой задолжал судебным приставам почти 400 тыс. рублей.