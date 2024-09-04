Муж Анастасии Макеевой Мальков задолжал судебным приставам почти 400 тыс. рублей

У мужа актрисы мюзиклов Анастасии Макеевой Романа Малькова образовался долг. Из открытых источников портал «Страсти» узнал, что у строительной фирмы бизнесмена отсудили почти 400 тысяч рублей.

Малькову принадлежит компания «И-Мет», за которой числится долг в размере 388 тысяч 853 рублей. Отметим, что фирма занимается, как указано в открытых источниках, «деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта».

К слову, это не единственные финансовые проблемы Романа. В личном блоге его бывшая жена заявила, что он не платит алименты. Она указала, что Мальков задолжал ей выплаты за два месяца.

Сам Роман Мальков пока информацию никак не прокомментировал.

Напомним, что Роман женился на Анастасии Макеевой в 2021 году. До этого Мальков был женат на Светлане, которая родила от него четырех детей. Первенец появился на свет в 2004 году, а младший ребенок – в 2015 году.

Ранее появилась информация, что Анастасия Макеева перенесла операцию. Она рассказала, что муж так переживал, что много времени проводил под окнами ее палаты.