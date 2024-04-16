Прошли обыски, помещения опечатали: СК запретил проводить операции в клинике хирурга Хайдарова

Клинику звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ PLASTIQUE опечатали сотрудники правоохранительных органов. Ими было возбуждено уголовное дело после смерти пациента медицинского учреждения, передает E1.ru.

Пластические операции на время проведения следственных действий в IQ PLASTIQUE запрещены. После обысков стражи порядка опечатали помещение.

Уголовное дело было возбуждено после смерти продюсера Петра Гаврилова. В клинике Хайдарова ему сделали операцию по уменьшению желудка.

После хирургического вмешательства пациент скончался. Врачам, проводившим операцию Гаврилову, грозит до шести лет лишения свободы.

Клиентами клиники Хайдарова являются многие звезды шоу-бизнеса. Однако мнения артистов относительно качества оказываемых услуг разделились. Так, Филипп Киркоров остался доволен результатами проделанной работы, а певицы Слава, наоборот, была крайне возмущена и предала случившееся с ней огласке.

Ранее сообщалось, что в клинике и доме звездного хирурга Хайдарова прошли обыски. Об это сообщили в СУ СК России.