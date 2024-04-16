«Прошлая жизнь»: Резник заявил, что не планировал поздравлять Пугачеву публично

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник рассказал, что не хотел поздравлять Аллу Пугачеву с юбилеем публично. Об этом пишет mk.ru.

«Единственное, я хотел поздравить Аллу не так, как получилось. Это же наши личные взаимоотношения, наша прошлая жизнь. Я хотел поздравить ее лично. Но Стас Садальский все тут же выложил в интернет», — заявил поэт.

Музыкант уточнил, что он сидел с женой в ресторане, когда к ним неожиданно подошел Садальский и предложил поздравить Примадонну. Тогда артист прочитал специально написанное к 75-летию четверостишие для Пугачевой, а актер разместил это в микроблоге. При этом народный артист России уточнил, что несмотря на разногласия с исполнительницей считает ее своей сестрой. Он объяснил, что в годы продуктивного сотрудничества они с певицей и композитором Раймондом Паулсом сильно сблизились.

«Не поздравить Аллу я не мог, потому что она – моя сестра, у нас великое прошлое сотворчество», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Илья Резник и Станислав Садальский первыми поздравили Аллу Пугачеву с 75-летием.