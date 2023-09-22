Прошлась по внешности: Пугачева публично высмеяла прооперированного Николаева

Алла Пугачева называла в молодости Игоря Николаева «дальневосточной креветкой». Об этом порталу PROZVEZD сообщил музыкант Александр Кузьмин.

В сентябре 2023 года стало известно о проблемах с сердцем у Николаева. По данным СМИ, ситуация была настолько серьезной, что певцу потребовалась операция. Кузьмин признался, что переживает за коллегу. По его воспоминаниям, в 80-е годы здоровью Игоря «можно было позавидовать».

«Мы с ним могли сидеть до семи часов утра, выпивая и обсуждая различные жизненные и музыкальные моменты», — сообщил артист.

Как выяснилось, за состояние Николаева беспокоится и Алла Пугачева. По словам Александра, певица «очень любит Игоря». В былые годы Пугачева называла коллегу Моцартом или «дальневосточной креветкой». Артистка заметила во внешности Николаева сходство с моллюском.

«Все потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости носил усы в форме креветок», — пояснил Кузьмин.

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