Прошла за них 221 суд: сыновья Яны Рудковской окончили магистратуру в МГИМО

Сыновья продюсера Яны Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина окончили магистратуру МГИМО. Она выразила гордость за старших детей – Андрея и Николая Батуриных.

«Сегодня мои старшие дети Андрей и Николай Батурины (те самые, за которых и боролась с бывшим мужем и прошла 221 суд ) закончили магистратуру МГИМО МИД РФ», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

По словам продюсера, у Николая это второй красный диплом. Он был среди 33 магистров, окончивших с отличием. Рудковская отдельно поблагодарила декана факультета «Международного бизнеса» Владимира Шаповалова за насыщенную учебную программу и передачу «уникальных знаний».

«Горжусь моими сыновьями! Воспитала вместе с моими родителями достойных людей с лучшим образованием в нашей стране! Теперь же провожаю в долгий жизненный путь со слезами на глазах!» - поделилась Рудковская.

Ранее она вышла в свет с сумкой стоимостью более 550 тыс. рублей.