«Прошла успешно»: футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию на голове

Футболист Дмитрий Тарасов сообщил об успешно проведенной операции на голове. В соцсетях спортсмен опубликовал короткое видео, как всё проходило.

Он рассказал, что решился на операцию по пересадке волос и доверился знакомым специалистам.

«Операция по пересадке волос прошла успешно», - написал Тарасов.

Он добавил, что все манипуляции были сделаны «быстро, а главное качественно».

Спортсмен продемонстрировал, как специалист размечал зоны, куда будут пересажены волосы, и показал себя лежащим на операционном столе.

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