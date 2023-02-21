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16:00, 21 февраля 2023
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«Прошла успешно»: футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию на голове

35-летний футболист Дмитрий Тарасов сделал операцию по пересадке волос.

«Прошла успешно»: футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию на голове

Фото: Freepik

Футболист Дмитрий Тарасов сообщил об успешно проведенной операции на голове. В соцсетях спортсмен опубликовал короткое видео, как всё проходило.

Он рассказал, что решился на операцию по пересадке волос и доверился знакомым специалистам.

«Операция по пересадке волос прошла успешно», - написал Тарасов.

Он добавил, что все манипуляции были сделаны «быстро, а главное качественно».

Спортсмен продемонстрировал, как специалист размечал зоны, куда будут пересажены волосы, и показал себя лежащим на операционном столе.

Ранее дочь 35-летнего футболиста заявила, что любит другую женщину вместо мамы, модели Анастасии Костенко.

«Прошла успешно»: футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию на голове

Фото: Скриншот видео со страницы Дмитрия Тарасова

Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Дмитрий Тарасов
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#операция
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#волосы
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#голова
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