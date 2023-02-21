«Прошла успешно»: футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию на голове
35-летний футболист Дмитрий Тарасов сделал операцию по пересадке волос.
Фото: Freepik
Футболист Дмитрий Тарасов сообщил об успешно проведенной операции на голове. В соцсетях спортсмен опубликовал короткое видео, как всё проходило.
Он рассказал, что решился на операцию по пересадке волос и доверился знакомым специалистам.
«Операция по пересадке волос прошла успешно», - написал Тарасов.
Он добавил, что все манипуляции были сделаны «быстро, а главное качественно».
Спортсмен продемонстрировал, как специалист размечал зоны, куда будут пересажены волосы, и показал себя лежащим на операционном столе.
Ранее дочь 35-летнего футболиста заявила, что любит другую женщину вместо мамы, модели Анастасии Костенко.
Фото: Скриншот видео со страницы Дмитрия Тарасова