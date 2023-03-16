Прошла лечение: пропавшая на год Казьмина забрала дочь от Аршавина у своей матери

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина забрала дочь Есению у своей матери. О том, что девочка живет не с ней, сообщила бабушка.

Некоторое время назад Казьмина пропала, а ее дети поселились у бабушки. Целый год о бывшей жене Аршавина ничего не было слышно. Как пишет Woman.ru, женщина могла пройти лечение.

Теперь Казьмина снова занимается воспитанием детей. Ее мать Наталья Сарычева регулярно делится подробностями из жизни девочки.

На день рождения внучки в феврале был организован большой праздник. Под снимками у Сарычевой спрашивали, живет ли девочка у нее.

«Она живет с Алисой», - ответила мать Казьминой и добавила, что внучка «очень похожа на отца».

О Казьминой неизвестно, сделала ли она операцию по восстановлению носа – еще недавно сообщалось, что у женщины просела хрящевая ткань.

Ранее ведущая Юлия Барановская опровергла информацию, что запрещает Аршавину общаться с детьми.