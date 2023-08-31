«Прошла через угрозы и сливы»: на фоне развода Бритни Спирс Бузова вспомнила о предательстве Тарасова

Поющая телеведущая Ольга Бузова поддержала свою иностранную коллегу Бритни Спирс, которая переживает скандальный развод с мужем. Звезда «Дома-2» призналась, что понимает артистку, так как проходила через то же, что и она.

По словам Ольги, она уже давно является ярой поклонницей Бритни. В 2018 году ей удалось даже посетить ее концерт. Именно поэтому сейчас, читая новости о происходящем в ее жизни, ведущей «Звезд в Африке» так тревожно. Она публично заявила, что находится на стороне Спирс и осознает, какой ужас ей сейчас приходится терпеть.

Бузова вспомнила, что несколько лет назад сама была замешана в скандальном разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым. Те отношения она уже давно отпустила, однако иногда мысли о них все-таки посещают ее. Она подчеркнула, что сейчас муж Бритни пытается использовать ее ради славы, и с ней было точно так же.

«Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это», - поделилась Ольга Бузова.

Ранее поющая телеведущая призналась, что слегла из-за проблем со здоровьем.