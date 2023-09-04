Прошел все стадии ада: актер Стас Ярушин рассказал об участии в КВН

Бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин рассказал об опыте игры в лиге веселых и находчивых. По словам знаменитости, юмористические соревнования стали для него социальным лифтом, передает Lenta.ru со ссылкой на источник.

Ярушин дал интервью журналисту Карену Адамяну. У актера поинтересовались о годах, проведенных на сцене. Звезда сериала «Универ. Новая общага» сравнил сам КВН и время в нем с адским движением. При этом Стас отметил, что подобная аналогия не несет в себе негативной окраски. Ничего ужасного с ним не происходило, просто знаменитость разделил свой путь в Клубе веселых и находчивых на стадии. Пройдя через все, Ярушин почувствовал, как быстро стал подниматься вверх по карьерной лестнице.

«Для меня это в первую очередь была игра, в которую мне хотелось играть, я проходил все стадии, еще раз повторюсь, в хорошем смысле слова ада. Но этот ад был прекрасный», — рассказал Стас.

Также бывший игрок вспомнил об условиях, которые порой поджидали его и коллег по команде во время гастролей. Иногда юмористам приходилось жить в «непонятных и корявых гостиницах», где обитали тараканы. Кроме того, артисты испытывали проблемы с питанием. Во время туров им приходилось завтракать, обедать и ужинать лапшой быстрого приготовления. Часто Стасу приходилось есть ее вместе с вареной колбасой. У будущей звезды на этом фоне случилась травма. Теперь Ярушин больше не может питаться этим продуктом.

Актер уже не первый раз лестно высказывается о популярной в России телеигре. Он не устает напоминать, что получил в ней весь необходимый жизненный опыт, который потом смог применить в разных областях искусства.

Ранее коллега Ярушина по съемкам в «Универе» Александр Мартынов рассказал, что после оглушительного успеха остался без работы и с ипотекой. Его перестали брать сниматься в кино из-за роли ботаника Вали.