Продюсер раскрыл странный пункт в райдере певца Валерия Леонтьева

Продюсер Сергей Лавров раскрыл неожиданный пункт в райдере певца Валерия Леонтьева. Он заявил, что артист просил, чтобы ему заклеивали окна в номерах черными пакетами для мусора.

Что российские, что иностранные звезды нередко удивляют требованиями организаторов концертов. Некоторые запрашивают черную икру и элитный алкоголь, а кто-то обходится бутербродами с колбасой и дошираком. Как признался Лавров, Леонтьева можно отнести к категории скромных артистов. Он никогда не устраивал никаких банкетов на гастролях. Но один странный пункт в райдере все же был.

«Он просил заклеивать окна номера черными целлофановым пакетами для мусора — блэкаут штор тогда еще не было», - поделился продюсер в беседе с NEWS.ru.

Лавров также уточнил, что, вероятнее всего, это требование связано с тем, что Леонтьев нередко сменял часовые пояса, поэтому был вынужден спать днем. А чтобы ему комфортнее было отдыхать, ему и создавали при помощи пакетов «ночь».

Ранее Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о своем возвращении на сцену. Он назвал их провокацией.