«Прощайте, годы мои холостые»: Анна Семенович сыграла свадьбу после заявления о помолвке

Певица Анна Семенович, объявившая о помолвке с возлюбленным осенью 2024 года, сыграла свадьбу. Однако торжество оказалось подстроенным и было организовано для нового клипа артистки. Об этом сообщает mk.ru и публикует кадры со съемок.

Экс-солистка группы «Блестящие» представила новый клип на песню «Третья попытка». В ролике Анна Семенович появилась в образе невесты, а в роли жениха выступил звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов.

«Прощайте, годы мои холостые. Такое счастье бывает только раз», — написала певица в соцсети, анонсируя выход композиции и клипа.

В разговоре с журналистами артистка призналась, что решилась надеть подвенечное платье, увидев сценарий ролика и услышав трек.

«Все так долго меня изводили вопросом „Когда же свадьба?“, что как только мне предложили эту песню и сценарий клипа, я незамедлительно ответила: „Свадьбе быть!“. Да, не с тем любимым мужчиной, с котором планировала… Но и кандидатура Вовы Селиванова — прекрасный выбор. Мне кажется, мы очень колоритная пара, а, главное, веселая», — поделилась Анна Семенович.

Знаменитость добавила, что их «реальные вторые половины выбор однозначно одобрили».

Напомним, в июне 2024 года Анна Семенович раскрыла свой роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии. Бывшая солистка «Блестящих» утверждала, что ее избранник находится в процессе развода. Осенью певица объявила о помолвке и поделилась деталями предстоящей свадьбы, запланированной на 2025 год.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович рассказала о паузе в отношениях с возлюбленным.