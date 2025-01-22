«Побыть одной иногда полезно»: Анна Семенович рассказала о паузе в отношениях с возлюбленным

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович разоткровенничалась о своей личной жизни и случайно сообщила о паузе в отношениях с возлюбленным.

Отвечая на вопросы подписчиков в своем блоге, Анна честно заявила, что в ее жизни были периоды, когда она ни с кем не встречалась.

«Я осознанно полтора года не заводила отношения. Тогда я начала увлекаться психологией и разными практиками. В моей жизни был очень сложный период. Я счастлива, что сделала паузу в отношениях», - написала Семенович и добавила в сторис фотографию, на которой запечатлена вместе со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером.

Она подчеркнула, что за период одиночества четко поняла, какого мужчину хочет видеть рядом с собой и какие отношения хочет построить.

«Побыть одной иногда очень полезно», - заключила Анна.

При этом пользователи Сети предположили, что паузу в отношениях Семенович делала именно с Денисом, за которого собирается выйти замуж. Сама же певица не уточнила, о ком шла речь.

Ранее Анна Семенович заявила, что в начале 2025 года ее возлюбленный Денис Шреер будет официально свободен. При этом исполнительница призналась, что еще не получила от него предложения руки и сердца. По словам Анны, ее возлюбленный не жил с женой еще до их знакомства, но на развод не подавал, однако сейчас все документы уже почти готовы.