Хорошая доплата к пенсии: какую сумму получала 84-летняя Ахеджакова в «Современнике»

В последнее время страсти вокруг Лии Ахеджаковой не утихают. Совсем недавно стало известно о том, что 84-летнюю актрису уволили из «Современника», в котором она работала долгие годы. После этого публика разделилась на два лагеря: кто-то поспешил встать на защиту артистки, а кто-то поддержал подобное решение, сославшись на дерзкие высказывания знаменитости. В сложившейся ситуации портал «ФАН» выяснил, какую сумму получала Ахеджакова в «Современнике».

Оклад актрисы составлял 45 тысяч рублей, однако сюда еще стоит добавить 20% от него за звание народной артистки РФ. Также источник сообщает: за каждое появление на сцене звезде «Служебного романа» выплачивали 50 тысяч рублей.

Не стоит забывать и о том, что Ахеджакова имеет хорошую пенсию в размере 60 тысяч. Таким образом, получается: гонорар знаменитости в театре становится неплохой доплатой к обозначенной сумме.

Ранее Михаил Шахназаров опроверг новость об увольнении актрисы из «Современника». Подробности читайте в этой статье.